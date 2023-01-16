Ришарлисон: вылет с чемпионата мира — это хуже, чем потерять члена семьи

Нападающий сборной Бразилии Ришарлисон поделился воспоминаниями о вылете с чемпионата мира — 2022. Напомним, бразильцы проиграли в четвертьфинале сборной Хорватии (1:1, 4:2 пен.).

«Это был шок, я не знаю… Я думаю, это хуже, чем потерять члена семьи. Было тяжело оправиться. Даже сегодня, когда я смотрю видео в своих социальных сетях, мне становится грустно. Но нужно двигаться дальше. Я всё ещё молод, и, думаю, у меня впереди ещё один или два чемпионата мира.

Наша цель на ЧМ-2022 состояла в том, чтобы стать чемпионами. Я забил очень хороший гол в ворота Сербии, но это вовсе не было моей основной целью. Бразилия ехала на турнир, чтобы выиграть кубок», — приводит слова Ришарлисона издание Record.