Тренер «Челси» Эмма Хейз призвала ввести VAR в женском футболе

Главный тренер женской команды «Челси» Эмма Хейз после ничейного результата с «Арсеналом» (1:1) в рамках матча английской Суперлиги призвала ввести систему видеоповторов VAR в женский футбол. На 57-й минуте матча синие получили пенальти в свои ворота за спорный фол, который, как предполагается, должен был быть зафиксирован вне штрафной площадки.

«Рефери вынес решение за переплетение ног в штрафной, но я думаю, что этого невозможно избежать, когда игрок уже падает. Судья принял это решение — окей, продолжайте в том же духе, нет смысла говорить об этом. VAR должен быть в игре, независимо от того, чтобы подтвердить или опровергнуть решение арбитра. Мы уже не раз просили об этом», — приводит слова 46-летней английской специалистки издание Evening Standard.

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