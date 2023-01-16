Криштиану Роналду поделился фотографиями с семейного отдыха

Португальский новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду в одной из своих соцсетей опубликовал пост, к которому прикрепил фотографии с совместного отдыха со своей семьёй: супругой Джорджиной Родригес, сыновьями Криштиану-младшим и Матео и дочерьми Евой и Аланой.

Семья Криштиану Роналду Фото: Соцсети Роналду

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес Фото: Соцсети Роналду

Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.

В данный момент Роналду не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Товарищеский матч команды двух лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии и «ПСЖ» запланирован на 19 января, начало в 20:00 мск.

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