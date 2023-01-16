Криштиану Роналду поделился фотографиями с семейного отдыха

Португальский новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду в одной из своих соцсетей опубликовал пост, к которому прикрепил фотографии с совместного отдыха со своей семьёй: супругой Джорджиной Родригес, сыновьями Криштиану-младшим и Матео и дочерьми Евой и Аланой.
Семья Криштиану Роналду
Фото: Соцсети Роналду
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес
Фото: Соцсети Роналду
Напомним, Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» в последних числах декабря 2022 года. Согласно информации журналистов, 37-летний португалец будет получать около € 200 млн за сезон, а его соглашение с клубом рассчитано на 2,5 года.
В данный момент Роналду не провёл ни одной игры в составе своего нового клуба. Товарищеский матч команды двух лучших клубов чемпионата Саудовской Аравии и «ПСЖ» запланирован на 19 января, начало в 20:00 мск.
Роналду передал привет болельщикам из Узбекистана
- 16 января 2023
-
22:05
-
21:59
-
21:51
-
21:45
-
21:39
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:19
-
21:14
-
21:05
-
20:58
-
20:57
-
20:56
-
20:45
-
20:26
-
20:25
-
20:20
-
20:00
-
19:58
-
19:52
-
19:47
-
19:40
-
19:29
-
19:25
-
19:09
-
19:07
-
18:59
-
18:58
-
18:53
-
18:41
-
18:40
-
18:38
-
18:37
-
18:31