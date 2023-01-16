Дмитрий Булыкин: у меня давно оформлен Fan ID. Планирую ходить на футбол

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин рассказал, как оформил паспорт болельщика (Fan ID) для посещения матчей Российской Премьер-Лиги.

«У меня уже давно оформлен Fan ID — заняло десять минут, никаких проблем не было. Не знаю, у кого какие проблемы или другие причины, почему не оформляют, но я оформил легко. Конечно, планирую ходить на футбол», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, наличие Fan ID требовалось с начала сезона при посещении домашних матчей «Урала», «Сочи», «Пари Нижний Новгород», «Ростова» и самарских «Крыльев Советов». С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на оставшиеся 11 стадионов клубов Премьер-Лиги. Введение Fan ID болельщики клубов Российской Премьер-Лиги восприняли с негативом и начали бойкотировать посещение матчей.