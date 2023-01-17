«Рома» хочет увеличить зарплату Дибале и исключить пункт об отступных из контракта игрока

«Рома» рассчитывает сохранить аргентинского нападающего Пауло Дибалу.



Как сообщает Calciomercato, римляне намерены активировать опцию, которая предполагает увеличение зарплаты аргентинца с € 4,2 млн до € 6 млн. При этом пункт об отступных (€ 12 млн для иностранных клубов и € 20 млн для итальянских) будет исключен из договора.



Сперва руководству «Ромы» потребуется получить согласие самого футболиста.



В текущем сезоне Дибала провел 12 матчей в Серии А, забив 7 голов.



Напомним, в последнем матче Серии А «Рома» встречалась с «Фиорентиной». Аргентинский нападающий, который завоевал золото чемпионата мира со своей сборной в декабре, оформил дубль в ворота бывшей команды Александра Кокорина. Победа в матче позволила римлянам набрать 34 очка и догнать «Аталанту» (шестая позиция) в турнирной таблице Серии А.

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