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«Челси» согласовал условия контракта с полузащитником ПСВ Нони Мадуэке

«Челси» согласовал условия контракта с полузащитником ПСВ Нони Мадуэке
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«Челси» согласовал условия контракта с атакующим полузащитником ПСВ Нони Мадуэке, сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере». Ранее появилась информация, что синие предложили за игрока € 30 млн.

Англичанин Нони Мадуэке в 2018 году сменил академию «Тоттенхэма» на ПСВ. За клуб из Нидерландов он провёл 45 матчей, забив 10 голов.В текущем сезоне чемпионата Нидерландов 20-летний игрок провёл четыре матча, забив один гол.

В январское трансферное окно английский клуб уже приобрёл форварда «Мольде» Давида Фофана, защитника «Монако» Бенуа Бадьяшиля, полузащитника «Васко Да Гамы» Андре Сантоса, хавбека «Шахтёра» Михаила Мудрика, а также арендовал игрока «Атлетико» Жоау Феликса.

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