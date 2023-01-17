Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Тарасов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

Дмитрий Тарасов оценил трансферную кампанию «Локомотива»
Комментарии

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил зимнюю трансферную кампанию железнодорожников. По его мнению, новички московского клуба — это качественные игроки. Но реальной оценкой их качества должны стать результаты команды.

«Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные. Подписывать можно кого угодно, но главное — результат, первые места, медали. Это важно и для болельщиков, и для клуба. Если будет результат, значит, все делают правильно. Но, учитывая, в какой позиции сейчас находится «Локомотив», наверное, тяжело будет бороться в этом сезоне», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Новость по теме
Сычёв — о «Локомотиве»: думали, что хуже не будет, что уже на дне. Но снизу постучали
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023