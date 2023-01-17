Дмитрий Тарасов оценил трансферную кампанию «Локомотива»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов оценил зимнюю трансферную кампанию железнодорожников. По его мнению, новички московского клуба — это качественные игроки. Но реальной оценкой их качества должны стать результаты команды.

«Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные. Подписывать можно кого угодно, но главное — результат, первые места, медали. Это важно и для болельщиков, и для клуба. Если будет результат, значит, все делают правильно. Но, учитывая, в какой позиции сейчас находится «Локомотив», наверное, тяжело будет бороться в этом сезоне», — приводит слова Тарасова Metaratings.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.