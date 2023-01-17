Сычёв — о «Локомотиве»: думали, что хуже не будет, что уже на дне. Но снизу постучали

Бывший футболист сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о нынешнем положении дел в стане железнодорожников. Напомним, в конце 2022 году у «Локомотива» сменилось руководство и тренерский штаб. Сейчас команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«Локомотив» борется за выживание. Печально, что всё к этому пришло. Думали, что хуже не будет, что уже на дне, а на са­мом деле снизу постучали.

Почему так происходит? Я не знаю. Есть все условия, все возможности добиваться результата, но...» — приводит слова Дмитрия Сычёва «РБ Спорт».

Напомним, Сычёв вместе с «Локомотивом» становился победителем РПЛ, а также серебряным и бронзовым призёров чемпионата. Также он завоевывал с командой Кубок и Суперкубок России.