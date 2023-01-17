«Краснодар» объявил о переносе товарищеского матча

Пресс-служба «Краснодара» в телеграм-канале объявила о переносе товарищеского матча с узбекским «Бунёдкором». Игра, которая должна была пройти 23 января, состоится 24 января в 15:30 мск.

Напомним, перед началом зимних сборов «Краснодар» объявил о назначении на пост главного тренера сербского специалиста Владимира Ивича, подписавшего контракт на два года. В первой части сезона краснодарской командой руководил Александр Сторожук.

После 17 матчей Российской Премьер-Лиги «Краснодар», набравший 25 очков, занимает в турнирной таблице восьмое место. В первом раунде плей-офф Фонбет Кубка России «быки» сыграют с ЦСКА. Первая встреча с армейцами пройдёт в конце февраля и откроет для команды официальную программу весенней части сезона.