Лучший бомбардир РПЛ Сычевой дебютирует за «Крылья Советов» в товарищеском матче

Сегодня, 17 января, самарские «Крылья Советов» проведут товарищеский матч с клубом «Сумгаит». За российскую команду в этой встрече дебютирует лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги Владимир Сычевой.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Зотов, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Циркович, Ежов, Рахманович, Сычевой.
Запасные: Веселов, Солдатенков, Каптилович, Цорн, Тепляков, Витюгов, Соколов, Салтыков, Липовой, Бобёр, Асайдулин, Шитов, Хлусов, Хубулов.
Как отмечает пресс-служба самарской команды, ряд игроков по решению тренерского штаба пропускают игру для распределения нагрузки на сборах.
Встреча между «Крыльями Советов» и «Сумгаитом» начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире её можно будет посмотреть на YouTube-канале российской команды.
- 17 января 2023
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