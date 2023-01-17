Лучший бомбардир РПЛ Сычевой дебютирует за «Крылья Советов» в товарищеском матче

Сегодня, 17 января, самарские «Крылья Советов» проведут товарищеский матч с клубом «Сумгаит». За российскую команду в этой встрече дебютирует лучший бомбардир Российской Премьер-Лиги Владимир Сычевой.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Зотов, Гапонов, Евгеньев, Бейл, Бабкин, Цыпченко, Циркович, Ежов, Рахманович, Сычевой.



Запасные: Веселов, Солдатенков, Каптилович, Цорн, Тепляков, Витюгов, Соколов, Салтыков, Липовой, Бобёр, Асайдулин, Шитов, Хлусов, Хубулов.



Как отмечает пресс-служба самарской команды, ряд игроков по решению тренерского штаба пропускают игру для распределения нагрузки на сборах.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Сумгаитом» начнётся в 14:30 мск. В прямом эфире её можно будет посмотреть на YouTube-канале российской команды.