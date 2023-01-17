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«Зенит» усилился футболисткой «Рубина» Нигяр Мирзалиевой

«Зенит» усилился футболисткой «Рубина» Нигяр Мирзалиевой
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Защитник «Рубина» Нигяр Мирзалиева заключила контракт с «Зенитом» сроком на два года, сообщает официальный сайт петербурженок.

«Нигяр Мирзалиева родилась 28 апреля 2002 года в городе Мингечевир (Азербайджан). Футболом начала заниматься с 2012 года в местной спортивной секции. В девятилетнем возрасте (2013 г.) по программе «Футбол с Bakcell» несколько месяцев провела в академии «Манчестер Юнайтед». Вернувшись в Азербайджан, продолжила играть за детские команды.

В 2017 году Нигяр Мирзалиева начала обучение в Академии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана. В то же время получила первое приглашение в юношескую сборную Азербайджана. Играла за сборные U17, U19. В 2020 году дебютировала за национальную команду.

На клубном уровне с 2018 по 2020 год играла за команду «Балхурма». Сезон-2020/2021 провела в «Мархале».

В 2021 году Нигяр Мирзалиева подписала контракт с женской футбольной командой «Рубин» и переехала в Казань. Первый официальный матч в российской Суперлиге футболистка провела 14 марта 2021 года с «Чертаново». Всего на сегодняшний день футболистка провела 48 матчей в чемпионате России.

Сине-бело-голубые приветствуют Нигяр в Петербурге и желают множества побед в составе женской команды «Зенит», — гласит заявление пресс-службы клуба.

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