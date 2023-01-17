Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Филимонов: я бы принял участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом». Классная идея!

Филимонов: я бы принял участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом». Классная идея!
Комментарии

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов отреагировал на информацию о возможном ретроматче игроков «Спартака» и «Реала».

«Ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» — классная идея! Я бы с удовольствием принял участие. Если, конечно же, позовут. Мне было бы это интересно. До сих пор остаюсь на связи с ребятами из того «Спартака». Периодически общаюсь с Тихоновым, Титовым и другими», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил, что ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» хотят провести летом 2023 года. Сообщается, что планируются составы команд, приближённые к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).

Новость по теме
В честь Ильи Цымбаларя планируют провести ретроматч с участием звёзд «Реала»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023