Филимонов: я бы принял участие в ретроматче между «Спартаком» и «Реалом». Классная идея!

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов отреагировал на информацию о возможном ретроматче игроков «Спартака» и «Реала».



«Ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» — классная идея! Я бы с удовольствием принял участие. Если, конечно же, позовут. Мне было бы это интересно. До сих пор остаюсь на связи с ребятами из того «Спартака». Периодически общаюсь с Тихоновым, Титовым и другими», — сказал Филимонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил, что ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» хотят провести летом 2023 года. Сообщается, что планируются составы команд, приближённые к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).