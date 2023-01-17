Погребняк: у меня нет однозначной позиции по Fan ID. Я пока что себе ничего не оформлял

Бывший форвард «Зенита» Павел Погребняк высказался о паспорте болельщика — Fan ID, который с начала текущего сезона требуется для посещения большинства матчей Российской Премьер-Лиги.



«У меня нет однозначной позиции касательно Fan ID. Я пока что себе ничего не оформлял, моя семья — тем более. Посмотрим, насколько это перспективная история. Если я захочу пойти на какой-нибудь матч, то, естественно, я его оформлю», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, с 1 декабря Fan ID будет действовать на всех аренах российского чемпионата. Ранее из-за введения этого документа фанаты клубов стали бойкотировать посещение матчей.

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