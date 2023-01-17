Холанд: главные цели — выиграть ЛЧ с «Манчестер Сити» и сыграть на ЧМ со сборной Норвегии

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд рассказал, какие главные цели ставит перед собой в составе клуба и в сборной Норвегии.



«Я сделаю всё, что в моих силах, чтобы стать ключевым игроком «Манчестер Сити» и выигрывать трофеи с клубом. Моя цель здесь – выиграть Лигу чемпионов.



Норвегия – очень маленькая страна, с числом жителей примерно в 5,5 миллиона. Но во время чемпионата мира можно увидеть, как сборные маленьких стран делают фантастические вещи. Мы надеемся квалифицироваться на чемпионат мира в 2026 году. Моя главная цель со сборной – когда-нибудь сыграть на мировом первенстве», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.



Норвежец уверенно лидирует в гонке бомбардиров английской Премьер-лиги (21 гол), он опережает ближайшего преследователя – форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна – на шесть мячей.

Новость по теме Слуцкий объяснил, почему считает, что Осимхен круче Холанда

Топ-футболисты, которые не сыграют на чемпионате мира