Слуцкий объяснил, почему считает Осимхена круче Холанда

Российский тренер Леонид Слуцкий сравнил нападающего «Наполи» Виктора Осимхена и форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

«По мне, Осимхен — игрок более высокого уровня в долгую, чем Холанд. Сложно сказать, кто больше забьет, чемпионаты разные. В «Манчестер Сити», возможно, легче забивать, чем «Наполи», но в Англии, наверное, в целом забивать сложнее, чем в Италии.



По каким-то моментам мне не кажется, что Холанд — длинная история гипертопового уровня. Осимхен, мне кажется, может быть игрочищем на долгий кусок времени. Для меня по набору качеств он превосходит Холанда», — сказал Слуцкий во время прямого эфира на Youtube-канале «Коммент.Шоу».

24-летний Осимхен в 17 матчах нынешнего сезона забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи.

22-летний Холанд в 24 матчах во всех турнирах отличился 27 раз и отдал четыре голевые передачи.

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