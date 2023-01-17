Бывший вратарь «Локомотива» Лобанцев перешёл в «Актобе»

Вратарь «Кызыл-Жара» Мирослав Лобанцев перешёл в «Актобе». Об этом сообщает пресс-служба клуба. Срок действия контракта составляет один год. Российский голкипер перешёл в «Актобе» в качестве свободного агента.

Мирослав является воспитанником московского «Локомотива». На его счету четыре матча в составе столичного клуба. Он является двукратным обладателем Кубка России (2014/2015, 2016/2017). Минувший сезон 23-летний голкипер провёл в молодёжной команде железнодорожников. В России он выступал за «Крылья Советов» и «Ротор». Мирослав оказался в чемпионате Казахстана в начале 2020 года. Он три сезона защищал цвета «Кызыл-Жара».

Мирослав пропустил 83 гола в 78 матчах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в € 600 тыс.