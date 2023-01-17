«Чуть не ушатался и решил продать». Михаил Кержаков — о самой необдуманной трате денег

Вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков рассказал о самой необдуманной трате денег.

«Необдуманная трата денег? Купил спортивный мотоцикл с премии, когда мне было 19 лет. Я попал в основной состав, дали премию, и я купил спортивный мотоцикл. Я не умел на нём ездить. Это был Suzuki четырёхсоткубовый. Один раз проехался, чуть не ушатался и решил продать. Естественно, продал в два раза дешевле», — сказал Кержаков, отвечая на нефутбольные вопросы на канале сборной России в YouTube.

Михаил Кержаков принял участие в 16 играх «Зенита» в нынешнем сезоне, пропустив семь мячей. Вратарь отыграл десять матчей «на ноль».



«Зенит» набрал 42 очка после 17 матчей Российской Премьер-Лиги и занимает в турнирной таблице первое место. В первом раунде плей-офф Фонбет Кубка России команда сыграет с ульяновской «Волгой».