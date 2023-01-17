Максим Бузникин: все хотят сыграть в ретроматче «Спартак» — «Реал»
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Бывший футболист «Спартака» Максим Бузникин высказался о возможном проведении ретроматча московского клуба с участием звёзд мадридского «Реала» в честь экс-игрока красно-белых Ильи Цымбаларя.
«Слышал что-то о возможном матче. Что касается составов, мне ничего не известно. Но все хотят сыграть в ретроматче «Спартак» — «Реал», — сказал Бузникин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее сын Ильи Цымбаларя Олег сообщил, что ретроматч между «Спартаком» и «Реалом» хотят провести летом 2023 года. Сообщается, что планируются составы команд, приближенные к матчу 1998 года (30 сентября 1998 года «Спартак» в Москве победил «Реал» со счётом 2:1 в матче Лиги чемпионов. — Прим. «Чемпионата»).
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