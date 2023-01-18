Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу «Ливерпуля» в переигровке 1/32 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном» (1:0).



«Кажется, что ощущения победы и хорошей игры у нас не было давным давно. Мы упорно боролись в концовке встречи, который контролировали на протяжении долгого времени. Это здорово и именно такую реакцию мы хотели увидеть. Харви Эллиот провёл отличный матч, учитывая то, что в начале встречи он получил удар по голени. Он боролся до конца, и гол был исключительным.



У меня есть несколько претендентов на звание игрока матча. У нас был хороший первый тайм, мы проводили хорошие периоды во втором и страстно блокировали удары. Кубковая игра прошла отлично», — приводит слова Юргена Клоппа BBC.

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