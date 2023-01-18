Тренер «Брайтона» Де Дзерби: чемпионство «Наполи» порадует всех, кто любит футбол

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает, что победа «Наполи» в Серии А порадует любителей футбола.
«Все, кто любит футбол, должно быть, будут счастливы, если «Наполи» завоюет скудетто. Я чувствовал то же самое по отношению к «Милану» в прошлом сезоне.
Как итальянец и любитель итальянского футбола, конечно, я все еще скучаю по Серии А. Не знаю, вернусь ли я, но в будущем я хотел бы попробовать себя в немецком и испанском футболе, потому что опыт за границей способствует личностному росту. Вот почему я всегда восхищался Клаудио Раньери, который работал везде.
Мне очень нравится Премьер-лига, там меньше стресса и больше веселья, смелости и энтузиазма – все это соответствует моей философии. Конечно, я хочу побеждать, но результат в футболе – это еще не все. Для тренера важно адаптироваться к своим игрокам, но не менять свою философию – и в Серии D, и в АПЛ мои идеи одинаковы», – приводит слова Де Дзерби Football Italia.
Шикарный гол Осимхена помог «Наполи» победить «Кристал Пэлас»:
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