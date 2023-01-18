Судьи проигнорировали просьбу бокового арбитра пересмотреть момент при голе Понсе «Кадису»

В матче между «Кадисом» и «Эльче» произошел судейский скандал.



Команды встретились в 17-м туре Ла Лиги, игра завершилась ничьей со счетом 1:1. На 81-й минуте нападающий «Эльче» Эсекьель Понсе сравнял счет, хотя в момент голевой передачи находился в офсайде.



Как сообщает Mundo Deportivo, боковой арбитр матча Гуадалупе Поррас Аюсо попросила коллег, работавших на ВАР, изучить эпизод на предмет офсайда, но её просьба была проигнорирована.



После матча технический судейский комитет (CTA) заявил, что ошибка главного судьи Карлоса дель Серро Гранде была «непростительной», а также отметил, что его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва столкнётся с последствиями.



В комитете также призвали Ла Лигу внедрить систему полуавтоматического определения офсайда, подобную той, которая использовалась в матчах Суперкубка Испании.



«Покончить с человеческими ошибками невозможно, но можно избежать их в ситуациях с офсайдами, если применить полуавтоматический инструмент. Поэтому мы призываем внедрить технологию полуавтоматического офсайда после опыта в последнем Суперкубке Испании», – говорится в заявлении CTA.



Лига ответила на это заявление своим. «От имени Ла Лиги мы выражаем сожаление по поводу гротескного заявления CTA, направленном Королевской испанской футбольной федерации, в котором они, не признавая свою ответственность и не извиняясь, пытаются переложить вину на организацию, совершенно не связанную с принятием судейских решений, – на Ла Лигу», приводит заявление Ла Лиги Mundo Deportivo.



В связи с ошибкой арбитров «Кадис» потребовал переиграть концовку этого матча, начиная с 81-й минуты.

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