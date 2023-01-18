Ширер: Клоппу нужно было отправить сообщение игрокам, которые играли в Брайтоне

Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер прокомментировал победу «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче тиретьего раунда Кубка Англии.



«Вулверхэмптон» не доставил серьезных проблем сопернику. Эллиотт показал выдающуюся игру. Он проявил большую уверенность, когда забивал свой гол. «Ливерпулю» сегодня нужно было доказать, что хуже, чем на прошлых выходных быть не может. Клоппу нужно было отправить сообщение игрокам, которые играли в Брайтоне», — приводит слова Ширера BBC.



Напомним, «Ливерпуль» одержал победу со счётом 1:0 и вышел в четвёртый раунд Кубка Англии, в котором встретится с «Брайтоном».



На 13-й минуте встречи Харви Эллиотт вывел гостей вперёд, отличившись после передачи Тьяго Алькантары. Гол оказался единственным в матче.



21 января «Ливерпуль» встретится с «Челси» в рамках 21-го тура английской Премьер-лиги. «Вулверхэмптону» днём позже предстоит встретиться с «Манчестер Сити». 4 февраля «Ливерпуль» и «Вулверхэмптон» сыграют в АПЛ друг с другом.

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