Тен Хаг рассказал, какого футболиста из прошлого хотел бы тренировать в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, кого из футболистов настоящего и прошлого он хотел бы тренировать в «Манчестер Юнайтед». Специалист назвал легендарного нидерландского игрока Йохана Круиффа.

«Я бы хотел, чтобы Йохан Круифф играл за «Манчестер Юнайтед». Было бы великолепно, если бы он мог внести свой вклад в историю нашего клуба», — приводит слова Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидер соревнований — лондонский «Арсенал», в активе которого 47 очков.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду: