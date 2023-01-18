Тен Хаг рассказал, какого футболиста из прошлого хотел бы тренировать в «МЮ»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, кого из футболистов настоящего и прошлого он хотел бы тренировать в «Манчестер Юнайтед». Специалист назвал легендарного нидерландского игрока Йохана Круиффа.
«Я бы хотел, чтобы Йохан Круифф играл за «Манчестер Юнайтед». Было бы великолепно, если бы он мог внести свой вклад в историю нашего клуба», — приводит слова Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».
Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидер соревнований — лондонский «Арсенал», в активе которого 47 очков.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:
Комментарии
- 18 января 2023
-
15:04
-
14:48
-
14:46
-
14:36
-
14:35
-
14:33
-
14:09
-
13:57
-
13:53
-
13:22
-
13:20
-
12:56
-
12:43
-
12:38
-
12:17
-
12:03
-
11:57
-
11:51
-
11:33
-
11:26
-
11:22
-
11:05
-
10:53
-
10:41
-
10:39
-
10:27
-
10:11
-
10:08
-
10:06
-
09:44
-
09:43
-
09:39
-
09:22
-
08:30
-
07:54
Партнерский контент