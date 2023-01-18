Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тен Хаг рассказал, какого футболиста из прошлого хотел бы тренировать в «МЮ»

Тен Хаг рассказал, какого футболиста из прошлого хотел бы тренировать в «МЮ»
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил на вопрос, кого из футболистов настоящего и прошлого он хотел бы тренировать в «Манчестер Юнайтед». Специалист назвал легендарного нидерландского игрока Йохана Круиффа.

«Я бы хотел, чтобы Йохан Круифф играл за «Манчестер Юнайтед». Было бы великолепно, если бы он мог внести свой вклад в историю нашего клуба», — приводит слова Эрика тен Хага официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года 13-летний тен Хаг рассказывал Круиффу, как тренировать. Вирусный ролик из 1984 года

Напомним, «Манчестер Юнайтед» в 18 матчах набрал 38 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. Лидер соревнований — лондонский «Арсенал», в активе которого 47 очков.

Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023