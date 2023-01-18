Защитник «Ростова» Лангович рассказал историю, как Сёмин перепутал его с Гиговичем

Защитник «Ростова» Андрей Лангович поделился историей, как бывший главный тренер Юрий Сёмин перепутал его со шведским полузащитником Армином Гиговичем, выступающим сейчас на правах аренды за «Мидтьюлланн».



«Был со мной один случай (смеётся). У нас была игра в Самаре с «Крыльями Советов», и на 85-й минуте матча Палыч заменил меня. Я прихожу на скамейку, сажусь и накрываюсь пледом. Спустя буквально две минуты Сёмин поворачивается к скамейке и говорит: «А где Лангович? Давайте выпускать его». Я тогда не понял ничего. Ещё пацаны на меня так странно посмотрели.



Оказывается, он меня с Гиговичем перепутал. Потом уже тренеры подсказали Сёмину, что Ланговича только что заменили и выпустили в итоге Гиговича», — приводит слова Ланговича «РБ Спорт».