«Локомотив» сыграл вничью с «Бунёдкором»

Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и клубом «Бунёдкор» из Узбекистана. Команды играли на стадионе в Арабских Эмиратах. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Спустя девять минут после стартового свистка счёт в игре открыл Иван Игнатьев. Ему ассистировал Антон Миранчук. В составе узбекской команды голом отметился Игор Иванович. Узбекский клуб занимает пятое место в национальном первенстве.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменились руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Красно-зелёные провели два тайма двумя разными составами.

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