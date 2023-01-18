Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» сыграл вничью с «Бунёдкором»

«Локомотив» сыграл вничью с «Бунёдкором»
Комментарии

Сегодня, 18 января, состоялся товарищеский матч между московским «Локомотивом» и клубом «Бунёдкор» из Узбекистана. Команды играли на стадионе в Арабских Эмиратах. Противостояние завершилось со счётом 1:1.

Спустя девять минут после стартового свистка счёт в игре открыл Иван Игнатьев. Ему ассистировал Антон Миранчук. В составе узбекской команды голом отметился Игор Иванович. Узбекский клуб занимает пятое место в национальном первенстве.

Напомним, в конце 2022 года у «Локомотива» сменились руководство и тренерский штаб. Сейчас московская команда занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Красно-зелёные провели два тайма двумя разными составами.

Смолов забил 100-й гол в Российской Премьер-Лиге! Кому это ещё удалось:

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
18 января 2023, среда. 16:30 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Бунёдкор
Ташкент, Узбекистан
1:0 И. Игнатьев – 9'   1:1 Иванович – 41'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023