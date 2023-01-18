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Relevo: «Атлетико» поставил «Барселоне» ультиматум по переходу Мемфиса Депая

Relevo: «Атлетико» поставил «Барселоне» ультиматум по переходу Мемфиса Депая
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Мадридский «Атлетико» поставил перед «Барселоной» ультиматум по условиям трансфера нападающего каталонцев Мемфиса Депая в стан «матрасников». Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Атлетико» не хочет обменивать бельгийского полузащитника Янника Феррейра Карраско на Депая. Более того, руководство мадридцев не хочет платить за нидерландца даже символическую сумму в зимнее трансферное окно, угрожая «Барселоне» тем, что заберёт форварда бесплатно летом. В случае же, если «Барселона» не отпустит Депая в мадридский клуб зимой, «Атлетико» приобретёт нападающего португальской «Браги» Витинью. Контракт с самим Депаем при этом уже согласован.

Карраско же «Атлетико» готов отпустить за € 60 млн. Сообщается, что «матрасники» не будут препятствовать уходу бельгийца в «Барселону», если сине-гранатовые согласятся с их оценкой стоимости футболиста.

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Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

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