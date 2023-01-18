«Лион» хочет перехватить Жоау Гомеса у «Вулверхэмптона»

«Лион» планирует перехватить полузащитника «Фламенго» Жоау Гомеса у английского «Вулверхэмптона», который уже согласовал условия с игроком, сообщает 90min.
«Это игрок, за которым мы наблюдаем уже полтора года. Раньше время было неподходящим. С финансовой точки зрения мы не могли себе позволить переход. Но такая возможность вскоре появилась [с приходом Джона Текстора в качестве главного акционера], и мы хотим поспешить. Мне очень нравится этот игрок, и было бы мечтой подписать его», — комментирует интерес к игроку Бруну Шейру, главный скаут «Лиона».
Сам футболист в данный момент находится в Англии, где проходит медицинские тесты перед своим переходом в стан «волков». Тем не менее «Фламенго» ещё не заключил сделку с англичанами, поэтому параллельно ведёт переговоры с «Лионом». Французы готовы удовлетворить любые условия 21-летнего футболиста, однако сам он предпочитает играть в Премьер-лиге.
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