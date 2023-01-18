Далер Кузяев назвал главных претендентов на звание капитана «Зенита» после ухода Ловрена

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев рассказал, как попрощался с перешедшим во французский «Лион» экс-защитником сине-бело-голубых Деяном Ловреном и кто из игроков петербуржцев может стать новым капитаном команды.

«Удалось ли попрощаться с ушедшим зимой Деяном Ловреном? Да, мы списались. Очень был удивлён, что он ушёл — общались осенью, и он говорил мне, что не против продлить контракт и остаться в «Зените». Видимо, очень успешная игра на чемпионате мира поспособствовала переходу в «Лион» уже сейчас. Пожелал Деяну удачи и успехов.

Что думаю насчёт того, чтобы стать новым капитаном «Зенита»? Наши вице-капитаны — Дуглас Сантос и Миша Кержаков. Думаю, повязка перейдёт к ним.



Что думаю по этому поводу? Многие футболисты в нашей команде и без неё брали на себя роль лидера по ходу матчей. Даже в раздевалке и за пределами поля оказывали влияние на команду», — приводит слова Кузяева официальный сайт «Зенита».

28-летний Дуглас Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. 34-летний Кержаков является воспитанником санкт-петербургского клуба.