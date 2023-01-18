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«Всем предельно ясно». Гранат ответил, кто должен стать лучшим игроком 2022 года

«Всем предельно ясно». Гранат ответил, кто должен стать лучшим игроком 2022 года
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Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен стать лучшим футболистом прошедшего 2022 года.

«Думаю, что по поводу лучшего игрока в 2022 году всё и всем предельно ясно. Премию в феврале однозначно получит Месси. Для Лео завоёванный титул на чемпионате мира в Катаре является преимуществом над другими. Ладно бы просто сборная одержала победу, но он, можно сказать, вытянул их всех. Шёл к этому всю свою жизнь — в итоге достиг своей цели», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также нападающий был признан лучшим игроком турнира. Борьбу за звание лучшего бомбардира соревнования Месси уступил форварду Франции Килиану Мбаппе.

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