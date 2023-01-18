«Всем предельно ясно». Гранат ответил, кто должен стать лучшим игроком 2022 года

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат ответил на вопрос, кто, по его мнению, должен стать лучшим футболистом прошедшего 2022 года.

«Думаю, что по поводу лучшего игрока в 2022 году всё и всем предельно ясно. Премию в феврале однозначно получит Месси. Для Лео завоёванный титул на чемпионате мира в Катаре является преимуществом над другими. Ладно бы просто сборная одержала победу, но он, можно сказать, вытянул их всех. Шёл к этому всю свою жизнь — в итоге достиг своей цели», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, Лионель Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Также нападающий был признан лучшим игроком турнира. Борьбу за звание лучшего бомбардира соревнования Месси уступил форварду Франции Килиану Мбаппе.