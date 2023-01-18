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Дзюба согласен заключить с «Торпедо» контракт до конца сезона

Дзюба согласен заключить с «Торпедо» контракт до конца сезона
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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, в котором заинтересовано московское «Торпедо», согласен заключить контракт с автозаводцами только до конца сезона. Об этом сообщает агентство «РИА Новости Спорт».

По информации источника, также чёрно-белые ведут переговоры о покупке 22-летнего французского форварда болгарского «Ботева» Бароана. С ним клуб хочет заключить долгосрочный контракт.

Напомним, Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал российский футболист, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».

«Торпедо» в 17 матчах набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.

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