Дзюба согласен заключить с «Торпедо» контракт до конца сезона

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, в котором заинтересовано московское «Торпедо», согласен заключить контракт с автозаводцами только до конца сезона. Об этом сообщает агентство «РИА Новости Спорт».

По информации источника, также чёрно-белые ведут переговоры о покупке 22-летнего французского форварда болгарского «Ботева» Бароана. С ним клуб хочет заключить долгосрочный контракт.

Напомним, Дзюба является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал российский футболист, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября. Ранее форвард играл за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит» и тульский «Арсенал».



«Торпедо» в 17 матчах набрало шесть очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023.