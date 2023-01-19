«Челси» хочет расторгнуть контракт с Бакайоко

Руководство «Челси» работает над расторжением контракта с полузащитником Тьемуэ Бакайоко. Об этом сообщает Sky Sports News.



Сейчас хавбек играет на правах аренды за «Милан». В настоящее время активно ведутся переговоры о досрочном прекращении этой аренды. Бакайоко присоединился к «Милану» в августе 2021 года на правах двухгодичной аренды. Француз расстроен и хочет нового вызова в карьере. Его представители рассматривают варианты из английской Премьер-лиги. Контракт полузащитника с синими истекает в 2024 году.

Напомним, Тьемуэ Бакайоко перешёл в лондонский «Челси» из «Монако» за € 47 млн, но не смог закрепиться в английской команде. На данный момент футболист находится в «Милане» на правах аренды. В прошлом сезоне итальянской Серии А полузащитник провёл за «Милан» 14 встреч, в которых голевыми действиями не отметился. В нынешнем сезоне француз за 17 туров чемпионата ни разу не вышел на поле.