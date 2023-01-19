Пиоли высказался о разгромном поражении «Милана» в матче с «Интером» за Суперкубок Италии

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал поражение своей команды в Суперкубке Италии с «Интером» (0:3).

«Наш первый тайм определённо не соответствовал поставленной задаче, мы допустили слишком много ошибок. Мы пытались в начале второго тайма исправить ситуацию, но сделали недостаточно, чтобы заслуживать большего. Очевидно, что мы не привыкли к этим ошибкам, и они очень вредят команде такого уровня. Мы, конечно, переживаем не лучший период в психологическом плане, но мы должны работать лучше и делать больше.

Единственный способ двигаться вперёд — это работать лучше, повышать свой уровень, потому что ясно, что это поражение, которое причиняет боль. Мы хотели выиграть этот трофей. Но сезон всё ещё ждёт нас, и нам нужно вернуться и играть так, как умеем», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Отметим, «Интер» выиграл седьмой Суперкубок Италии, сравнявшись с «Миланом».