«Яркая личность». Руслан Нигматуллин назвал легионера, которого хотел бы вернуть в РПЛ
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что хотел бы снова посмотреть на бразильского нападающего Халка в Российской Премьер-Лиге.
«Если бы у меня была возможность вернуть в РПЛ любого легионера, который когда-то выступал в России, то это был бы Халк. С большим удовольствием посмотрел бы на его лучшую игру вновь в России. Уровень мастерства был очень высоким. Бразилец был очень ярким футболистом и личностью. В своё время стал настоящим украшением российского чемпионата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015.
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