«Яркая личность». Руслан Нигматуллин назвал легионера, которого хотел бы вернуть в РПЛ

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин рассказал, что хотел бы снова посмотреть на бразильского нападающего Халка в Российской Премьер-Лиге.



«Если бы у меня была возможность вернуть в РПЛ любого легионера, который когда-то выступал в России, то это был бы Халк. С большим удовольствием посмотрел бы на его лучшую игру вновь в России. Уровень мастерства был очень высоким. Бразилец был очень ярким футболистом и личностью. В своё время стал настоящим украшением российского чемпионата», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Халк выступал за санкт-петербургский «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. Бразилец в составе клуба стал чемпионом России в сезоне-2014/2015.