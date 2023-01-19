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Василий Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатора

Василий Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатора
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Известный спортивный журналист Василий Уткин рассказал о желании вернуться к работе комментатора.

«Не знаю, загадывали ли вы желание, но мне почему-то захотелось после сезона стримов и чемпионата мира в Катаре покомментировать. На постоянной и профессиональной основе. Никуда не деться от наработанной годами привычки: очень многое запоминаешь, о многом размышляешь чисто вербально, пока смотришь футбол. Не знаю, получится или нет», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.

На чемпионате мира 2018 года в России Василий Уткин прокомментировал один матч — игру 1-го тура группового этапа, в которой встретились сборные Португалии и Испании (3:3). В 2021 году он иногда работал на матчах английской Премьер-лиги и чемпионата Испании.

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