«Мы просто «съели» их». Чалханоглу — о победе над «Миланом» в Суперкубке Италии

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу в матче за Суперкубок Италии над «Миланом» (3:0). Турецкий футболист ранее выступал за «россонери».
«Эта победа очень важна, тем более для меня. Я счастлив и благодарю товарищей по команде и болельщиков. Мы показали, что превосходим соперников. Другого не скажешь. Слова во время празднования «Миланом» чемпионства? Да, это беспокоило меня, было сильное желание отомстить. В те моменты я предпочёл промолчать. Мне было неприятно смотреть на некоторые вещи, которые я не ожидал увидеть.
Мы сегодня были голодны и быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», и теперь они должны нас уважать», – приводит слова Чалханоглу La Gazzetta dello Sport.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
Полная трансляция матчей чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии доступна в Okko.
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