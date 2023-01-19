«Мы просто «съели» их». Чалханоглу — о победе над «Миланом» в Суперкубке Италии

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу прокомментировал победу в матче за Суперкубок Италии над «Миланом» (3:0). Турецкий футболист ранее выступал за «россонери».



«Эта победа очень важна, тем более для меня. Я счастлив и благодарю товарищей по команде и болельщиков. Мы показали, что превосходим соперников. Другого не скажешь. Слова во время празднования «Миланом» чемпионства? Да, это беспокоило меня, было сильное желание отомстить. В те моменты я предпочёл промолчать. Мне было неприятно смотреть на некоторые вещи, которые я не ожидал увидеть.



Мы сегодня были голодны и быстро отправили их домой. Мы сегодня просто «съели» «Милан», и теперь они должны нас уважать», – приводит слова Чалханоглу La Gazzetta dello Sport.

«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:

Полная трансляция матчей чемпионата, Кубка и Суперкубка Италии доступна в Okko.