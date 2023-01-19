Уткин высказался о возможном трансфере Баринова в «Бешикташ»

Российский спортивный журналист и блогер Василий Уткин высказался о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».
«Баринов в самом продавабельном возрасте. Хорошо, что его знают в Европе. И вообще, наверное, пора. Не так и много возможностей сейчас куда-то уехать российскому футболисту. И вот «Бешикташ» говорит, что миллион с какими-то копейками на зарплату есть. А дальше цена. «Локомотив» говорит: хотим 15. «Бешикташ» говорит: у нас есть четыре. Сейчас слышал, что увеличили до пяти. Но это всё вилами по воде. Но «Локомотиву» надо 15.
А с чего вы решили, что этот футболист стоит 15? Наверное, потому, что Миранчука за 15 продали. Думаю, что такая ассоциация. И негоже нынешнему менеджменту против того, который возглавлял ещё Василий Кикнадзе знаменитый, ни за что отпустивший Хвичу Кварацхелию…
Кому не хочется 15 вместо четырёх? А у «Бешикташа» есть четыре или пять. Вот это я понимаю, настоящий рынок. Вот это по-нашему, по-российски. Так мы ведём дела. Посмотрим, что получится. Пока история получается с одной стороны забавная, а с другой — драматичная. Футболисту-то хочется играть и расти. «Локомотив» в этом году, ой...» — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.
- 19 января 2023
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