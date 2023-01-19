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Сергей Силкин: из всех легионеров РПЛ вернул бы Кевина Кураньи

Сергей Силкин: из всех легионеров РПЛ вернул бы Кевина Кураньи
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин рассказал, что из легионеров, выступавших когда-либо в Российской Премьер-Лиге, вернул бы немецкого нападающего Кевина Кураньи.

«Если бы была возможность вернуть одного легионера в РПЛ из всех, которые уже выступали в лиге, это был бы Кевин Кураньи», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Кевин Кураньи выступал в московском «Динамо» в период с 2010 по 2015 год, являлся капитаном бело-голубых. Из «Динамо» Кураньи перешёл в немецкий «Хоффенхайм» летом 2015 года. В марте 2017 года футболист объявил о завершении карьеры. Кураньи стал серебряным призёром чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии.

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