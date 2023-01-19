Дмитрий Булыкин считает, что Месси объявят лучшим игроком 2022 года

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин поделился мнением, кто станет лучшим футболистом мира 2022 года.



«Думаю, объявят Месси. Он выиграл чемпионат мира, добился своих целей. Это тоже сильно влияет на выбор лучшего игрока», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.



На звание лучшего футболиста 2022 года по версии ФИФА также претендуют: Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Джуд Беллингем (Англия, «Боруссия» Дортмунд), Карим Бензема (Франция, «Реал»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»), Садио Мане (Сенегал, «Бавария»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»), Лука Модрич (Хорватия, «Реал»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ») и Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»).

Какие рекорды Роналду может побить Месси: