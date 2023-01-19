Источник: Дани Алвеса арестуют по обвинению в сексуальном насилии

Известный бразильский футболист Дани Алвес будет арестован по обвинению в сексуальном насилии. Его задержание запланировано на пятницу, 20 января, информирует Antena 3, ссылаясь на информацию журналиста Карлоса Кильеса.
Согласно сведениям источника, адвокатов Алвеса уведомили, что футболист обязан явиться в полицию 20 января. Сначала бразилец даст показания, после чего на него заведут дело. В рамках ареста у Дани возьмут отпечатки пальцев, сфотографируют с разных сторон и оформят его досье в полицейском участке. После этого Алвес официально получит статус «под следствием». Прокурор решит, необходимо ли применять к спортсмену какие-либо меры пресечения на время расследования.
Напомним, накануне Верховный суд Каталонии подтвердил начало расследования по обвинению в сексуальном насилии против бразильского защитника Дани Алвеса. Женщина обвинила 39-летнего спортсмена, находившегося на отдыхе в Барселоне, в том, что тот засунул руку ей под нижнее бельё. Предполагаемый инцидент произошёл 30 декабря. 2 января была официально оформлена жалоба в полицию. Футболист и люди из его окружения отрицают обвинения.
Дани Алвес выступает за мексиканскую команду «Пумас». Ранее футболист играл в составе «Барселоны». Он провёл за сине-гранатовых 15 матчей в сезоне-2021/2022, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.
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