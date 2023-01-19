РПЛ опустилась на последнее место в рейтинге лучших лиг мира по версии IFFHS

Российская Премьер-Лига опустилась на 44 позиции в рейтинге лучших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).



РПЛ заняла последнее, 80-е место по итогам 2022 года. Теперь Россию обгоняют чемпионаты Судана, Танзании, Фарерских островов, Беларуси, Замбии и Гондураса. По итогам 2021-го Россия занимала 36-е место.



Отметим, что в топ-5 лучших лиг мира входят: бразильская Серия А (первая), английская Премьер-лига (вторая), испанская Ла Лига (третья), немецкая Бундеслига (четвёртая) и итальянская Серия А (пятая).



Отметим, что в рейтинге УЕФА Россия занимает 23-е место. Российские клубы не могут участвовать в еврокубках. УЕФА заморозил рейтинг России, за сезон-2021/2022 было выдано 4,333 балла.