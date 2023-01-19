РПЛ опустилась на последнее место в рейтинге лучших лиг мира по версии IFFHS
Поделиться
Российская Премьер-Лига опустилась на 44 позиции в рейтинге лучших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
РПЛ заняла последнее, 80-е место по итогам 2022 года. Теперь Россию обгоняют чемпионаты Судана, Танзании, Фарерских островов, Беларуси, Замбии и Гондураса. По итогам 2021-го Россия занимала 36-е место.
Отметим, что в топ-5 лучших лиг мира входят: бразильская Серия А (первая), английская Премьер-лига (вторая), испанская Ла Лига (третья), немецкая Бундеслига (четвёртая) и итальянская Серия А (пятая).
Отметим, что в рейтинге УЕФА Россия занимает 23-е место. Российские клубы не могут участвовать в еврокубках. УЕФА заморозил рейтинг России, за сезон-2021/2022 было выдано 4,333 балла.
Комментарии
- 19 января 2023
-
17:05
-
17:03
-
16:56
-
16:55
-
16:30
-
16:28
-
16:21
-
16:12
-
16:00
-
15:45
-
15:38
-
15:37
-
15:36
-
15:28
-
15:22
-
15:21
-
15:05
-
15:00
-
14:46
-
14:30
-
14:30
-
14:30
-
14:25
-
14:19
-
14:12
-
14:05
-
14:05
-
14:00
-
13:34
-
13:31
-
13:31
-
13:25
-
13:10
-
13:00
-
12:54
Партнерский контент