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РПЛ опустилась на последнее место в рейтинге лучших лиг мира по версии IFFHS

РПЛ опустилась на последнее место в рейтинге лучших лиг мира по версии IFFHS
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Российская Премьер-Лига опустилась на 44 позиции в рейтинге лучших лиг мира по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

РПЛ заняла последнее, 80-е место по итогам 2022 года. Теперь Россию обгоняют чемпионаты Судана, Танзании, Фарерских островов, Беларуси, Замбии и Гондураса. По итогам 2021-го Россия занимала 36-е место.

Отметим, что в топ-5 лучших лиг мира входят: бразильская Серия А (первая), английская Премьер-лига (вторая), испанская Ла Лига (третья), немецкая Бундеслига (четвёртая) и итальянская Серия А (пятая).

Отметим, что в рейтинге УЕФА Россия занимает 23-е место. Российские клубы не могут участвовать в еврокубках. УЕФА заморозил рейтинг России, за сезон-2021/2022 было выдано 4,333 балла.

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Теги Футбол РПЛ •••

Заглавное фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Источник: IFFHS

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