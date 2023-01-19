«Аль-Наср»/«Аль-Хиляль» — «ПСЖ»: Роналду сравнял счёт

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнял счёт в товарищеском матче с «ПСЖ» на 34-й минуте. Португальский форвард реализовал пенальти.

Отметим, что форвард парижан Лионель Месси открыл счёт в товарищеском матче со сборной Эр-Рияда на третьей минуте.

Встреча проходит в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, на стадионе «Кинг Фахд», официальная вместимость которого 68 752 человека. Стартовый свисток в матче прозвучал в 20:00 по московскому времени.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.



Данный матч может стать одним из последних в истории, в котором друг против друг друга сыграют аргентинский нападающий Лионель Месси, защищающий цвета «ПСЖ», и португальский форвард Криштиану Роналду, представляющий «Аль-Наср».