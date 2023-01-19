«Вильярреал» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 1/8 финала Кубка Испании

Сегодня, 19 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Испании, в котором мадридский «Реал» сыграет с «Вильярреалом». Встреча пройдёт на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале. Стартовый свисток главного арбитра Хесуса Хиля Мансано прозвучит в 23:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Йоргенсен — Фойт, Альбиоль, П. Торрес, А. Морено — Капу, Парехо, Баэна, Чуквезе, Пино — Ж. Морено.

«Реал»: Куртуа — Начо, Милитао, Рюдигер, Менди — Вальверде, Камавинга, Кроос — Родриго, Бензема, Винисиус.

В прошлом раунде «Реал» обыграл клуб «Касереньо» со счётом 1:0. «Вильярреал» прошёл три стадии турнира, обыграв на пути к 1/8 «Санта-Амалию» (9:0), «Гихуэло» (2:1 в овертайме) и «Картахену» (5:1).