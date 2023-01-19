«Вильярреал» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Кубка Испании 19 января

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Вильярреал» — «Реал» в 1/8 финала Кубка Испании сезона-2022/2023.



Ставка: обе забьют за 1.58.



«Реал» в одну калитку проиграл финал Суперкубка Испании «Барселоне». Никаких шансов не было. Думаю, даже забей Бензема в первом тайме, вряд ли бы это что-то изменило. «Реал» выглядит очень тяжёлым после чемпионата мира. В Кубке Испании слабенькую команду прошли со скрипом, в чемпионате проиграли как раз «Вильярреалу», неудачно провели Суперкубок в Саудовской Аравии. Я подозреваю, что тяжело будет и в этой встрече. Скажется перелёт, состояние вряд ли моментально улучшится.



Лучшие прогнозы на сегодня.



«Вильярреал» должен быть свежее, он проводил свой последний матч в пятницу. Да, там упустили победу в игре с «Сельтой» в гостях, но в целом форма у команды хорошая, матч домашний. И, что важно, «Вильярреал» не боится этот «Реал», только что его обыгрывал, причём абсолютно по делу.



Но «Реал» есть «Реал», самолюбие у игроков есть, они постараются как-то проявить себя, поэтому возьму вариант «обе забьют». Выиграть мадридцам будет сложно, но забить должны, тем более что Бензема это делает регулярно», — сказал Титов.



Экспресс с коэффициентом 4.66.



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