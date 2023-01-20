«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: хозяева сравняли счёт благодаря голам Альвареса и Холанда

Сегодня, 19 января, проходит перенесённый матч 7-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» играет с «Тоттенхэмом». Команды встречаются на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток главного арбитра матча Саймона Хупера прозвучал в 23:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 51-й минуте «горожане» провели опасную атаку. С правого фланга последовал навес, голкипер Уго Льорис неудачно попытался выбить мяч, после чего форвард Хулиан Альварес пробил по пустым воротам. Через пару минут «Манчестер Сити» провёл ещё одну атаку, результатом которой стал забитый мяч Эрлинга Холанда.

«Горожане» занимают вторую строчку турнирной таблицы Премьер-лиги, набрав 39 очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков. «Тоттенхэм» располагается на пятом месте, имея в активе 33 очка. Отставание от четвёртой строчки – пять очков.