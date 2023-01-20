Анчелотти: все говорят о Модриче, Кроосе и Бензема, но в «Реале» начинается новая эра

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти выразил уверенность в светлом будущем мадридской команды, заверив, что на смену многолетним лидерам «сливочных» Луке Модричу, Тони Кроосу и Кариму Бензема придут новые звёздные футболисты, часть из которых уже являются частью «Королевского клуба».
«У нас молодая команда. Все говорят о Модриче, Кроосе, Бензема… Но мы должны уделить внимание и нашей молодёжи. Винисиусе, Камавинга, Родриго, Вальверде, Милитао, Тчуамени и тех игроках, которые присоединятся к нам в будущем. Я думаю, что это начало новой эры. Игроки, которые стали олицетворением одной из эпох клуба, подходят к окончанию своей карьеры, но на их место приходят другие. Это можно назвать переходным периодом от невероятной эры к новой. В тот день, когда Карим, Тони и Лука уйдут, другие поведут эту команду вперёд. Это не конец, это начало новой эры», — приводит слова Анчелотти официальный сайт «Реала».
«Вильярреал» обыграл мадридский «Реал» в матче испанской Примеры:
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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