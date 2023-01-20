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Пятибратов прокомментировал поражение в игре со «Спартаком Суботицей»

Пятибратов прокомментировал поражение в игре со «Спартаком Суботицей»
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Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение в матче с сербским «Спартаком Суботицей» (1:0).

«По сравнению с соперником мы работаем в двухразовом режиме. Они скоро начинают выступать в чемпионате, выглядят свежее и быстрее нас. У нас сейчас другие цели. На этом этапе разница в физической подготовке — это неудивительно. Пока нет чёткого стартового состава и списка запасных. Все в равных условиях, в конкурентной борьбе завоёвывают место в старте», — сказал Пятибратов в эфире клубного канала.

Сейчас воронежцы находятся на первом сборе в Турции, который проходит с 12 по 24 января в Белеке. Второй сбор команда проведёт в Ларе с 28 января по 8 февраля, а третий там же — с 12 по 23 февраля.

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