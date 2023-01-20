Владимир Кузьмичёв: ощущение, что «Локомотив» готов отпустить Баринова только летом

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичёв высказался о возможном переходе полузащитника команды Дмитрия Баринова в турецкий «Бешикташ».



«Лично у меня нет уверенности, что трансфер состоится. Есть ощущение, что «Локомотив» в принципе готов расстаться с Димой, даже уступив в деньгах. Но это только летом, а сейчас клуб хочет сохранить футболиста, чтобы он помог команде спасти положение в оставшейся части сезона.



Замена Баринову? Знаете, в центре поля замена найдётся. У «Локомотива» есть игроки, которые могут сыграть на этой позиции, возможно, с потерей качества, но это другой вопрос. Сейчас клуб понимает, что Дима при необходимости закрывал позицию центрального защитника. А здесь у команды есть большие проблемы, которые пока решить не удаётся», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».