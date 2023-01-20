ЦСКА не ведёт переговоров по защитнику «Оренбурга» Гойковичу

ЦСКА не ведёт каких‑либо переговоров как по защитнику «Оренбурга» Ренато Гойковичу, так и по другим центральным защитникам, сообщил глава селекционного отдела московского клуба Андрей Мовсесьян.



Ранее о переговорах между клубами сообщил агент футболиста.



«Новости об интересе к Гойковичу — слухи? Верно, мы после приобретения Ильи Агапова поиск центральных защитников не ведём», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».



В текущем сезоне 27‑летний босниец провел 16 матчей в составе «Оренбурга», получил три желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 900 тыс.



Вчера, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

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