Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ЦСКА не ведёт переговоров по защитнику «Оренбурга» Гойковичу

ЦСКА не ведёт переговоров по защитнику «Оренбурга» Гойковичу
Комментарии

ЦСКА не ведёт каких‑либо переговоров как по защитнику «Оренбурга» Ренато Гойковичу, так и по другим центральным защитникам, сообщил глава селекционного отдела московского клуба Андрей Мовсесьян.

Ранее о переговорах между клубами сообщил агент футболиста.

«Новости об интересе к Гойковичу — слухи? Верно, мы после приобретения Ильи Агапова поиск центральных защитников не ведём», — приводит слова Мовсесьяна «Матч ТВ».

В текущем сезоне 27‑летний босниец провел 16 матчей в составе «Оренбурга», получил три желтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 900 тыс.

Вчера, 19 января, состоялся товарищеский матч между «Оренбургом» и ЦСКА. Команды играли на стадионе «Шейх Зайед» в ОАЭ. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу московского клуба.

Новость по теме
Мовсесьян: Карраскаль до лета планирует играть за ЦСКА и бороться за титул
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023