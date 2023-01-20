Тарханов: РПЛ точно входит в десятку лучших чемпионатов

Футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что Российская Премьер-Лига опустилась на 80-е место в рейтинге сильнейших чемпионатов мира. Ранее Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг, в котором РПЛ заняла последнее, 80-е место по итогам 2022 года, пропустив вперёд себя чемпионаты Судана, Танзании, Фарерских островов, Беларуси, Замбии и Гондураса.
«Наш чемпионат сильнее, чем первенство Нигерии, Белоруссии и Замбии. В десятку лучших чемпионатов РПЛ точно входит. Из-за того, что ФИФА и УЕФА отстранили нас на какой-то промежуток времени от международных соревнований, российский чемпионат сейчас на 80-м месте. Может, в это вмешалась политика», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».
Отметим, что по итогам 2021 года Россия занимала 36-е место в рейтинге IFFHS.
- 20 января 2023
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