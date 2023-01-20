Шалимов: Дзюба — нехороший человек? «Торпедо» нужно было рисковать и брать его

Бывший главный тренер нескольких российских клубов Игорь Шалимов заявил, что московскому «Торпедо» следовало рискнуть и подписать контракт с нападающим Артёмом Дзюбой, который находится в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким «Адана Демирспор» в ноябре 2022 года, несмотря на его характер и потенциальные проблемы в раздевалке автозаводцев.

«У Дзюбы был опыт выступления в аренде в небольших командах — в Томске, Ростове и Туле. И опыт этот, безусловно, положительный. Не понимаю разговора о том, что Дзюба нехороший человек и потому не надо брать в команду — «Торпедо» сейчас нужны голы, результат.



Какие тут могли быть риски? Если вдруг не пойдёт — будут проблемы внутри, у Артёма может быть своё мнение на селекцию. Но если пойдёт, а вероятность этого высокая, то это всё затмит, тем более, повторю, у Дзюбы хороший опыт игр вне «Зенита».



На мой взгляд, «Торпедо» надо было рисковать — если был шанс на то, чтобы взять Артёма, это стоило делать. Если бы я работал в «Торпедо», сейчас бы, в такой момент, его бы точно взял в команду. Есть время привести игрока в порядок, чтобы он набрал форму. А мотивации у него достаточно, убеждён в этом», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице РПЛ текущего сезона, набрав лишь шесть очков после 17 сыгранных матчей. Вчера, 19 января, стало известно, что руководство автозаводцев приняло решение не подписывать контракт с 34-летний Дзюбой по трём основным причинам. Форвард может продолжить карьеру в иностранных клубах.